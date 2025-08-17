1

Адиев о 1-м поражении «Крыльев» в сезоне: «Ахмат» — с победой. Бобровский — топ»

Магомед Адиев отметил работу судьи Яна Бобровского после поражения от «Ахмата» (1:3).

«Крылья Советов» потерпели первое поражение в сезоне РПЛ – в гостевом матче 5-го тура.

«Ахмат» — с победой. Бобровский — топ», — сказал тренер «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
