Адиев о 1-м поражении «Крыльев» в сезоне: «Ахмат» — с победой. Бобровский — топ»
Магомед Адиев отметил работу судьи Яна Бобровского после поражения от «Ахмата» (1:3).
«Крылья Советов» потерпели первое поражение в сезоне РПЛ – в гостевом матче 5-го тура.
«Ахмат» — с победой. Бобровский — топ», — сказал тренер «Крыльев Советов».
А что теперь делать со Станковичем?5189 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
