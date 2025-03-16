18-летний защитник «МЮ» Хевен получил травму во 2-м тайме матча с «Лестером». Эйден покинул поле на носилках

Защитник «МЮ» Эйден Хевен получил травму в матче с «Лестером».

18-летний защитник получил повреждение в начале второго тайма игры 29-го тура АПЛ – его унесли с поля на носилках. Вместо Хевена на 52-й минуте на поле вышел Тоби Коллиер .

Отметим, что Хевен, перешедший в «МЮ » из «Арсенала» этой зимой, впервые вышел в стартовом составе манкунианцев в матче АПЛ .