18-летний защитник «МЮ» Хевен получил травму во 2-м тайме матча с «Лестером». Эйден покинул поле на носилках
Защитник «МЮ» Эйден Хевен получил травму в матче с «Лестером».
18-летний защитник получил повреждение в начале второго тайма игры 29-го тура АПЛ – его унесли с поля на носилках. Вместо Хевена на 52-й минуте на поле вышел Тоби Коллиер.
Отметим, что Хевен, перешедший в «МЮ» из «Арсенала» этой зимой, впервые вышел в стартовом составе манкунианцев в матче АПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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