Пловчиха Дэвис, ведущая кампанию против трансгендеров в спорте, может стать пэром Палаты лордов от Консервативной партии (The Telegraph)

Шэрон Дэвис может стать пэром Палаты лордов после высказываний о трансгендерах.

В 2019 году серебряная медалистка Олимпиады-1980 в плавании возглавила кампанию за запрет трансгендерам участвовать в женском спорте.

Ожидается, что этой осенью лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденох выдвинет олимпийскую чемпионку на звание пэра в знак признания ее заслуг, сообщает The Telegraph.

В последние годы Дэвис играла ключевую роль в гендерных дебатах, призывая ограничить женский спорт женщинами исключительно по биологическому полу. Ее кампания началась через четыре года после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) отменил требование о проведении операции по смене пола для спортсменов, идентифицирующих себя как женщины.

Экс-пловчиха написала письмо в МОК, подписанное более чем 60 мировыми спортсменами, с призывом запретить биологическим мужчинам участвовать в соревнованиях, предназначенных только для женщин.

Ранее в августе она также заявила, что британские спортивные организации, в том числе курирующие теннис и тяжелую атлетику, могут оказаться под судом, если не примут меры по запрету трансгендерным женщинам участвовать в соревнованиях. Кроме того, Шэрон поддержала действия футбольной ассоциации Англии по недопуску мужчин к соревнованиям в женском футболе.

Пловчиха Дэвис о трансгендерах: «Когда FA не дала мужчинам отнимать места у женщин, у ВВС все свелось к чувствам первых, а не травмам последних! Поражаюсь, насколько неважны женские права»

Пловчиха Дэвис о трансгендерах: «У женщин в 10 раз меньше возможностей, вам когда-нибудь надоест ставить в центр чувства мужчин? Тот же вопрос возник, когда FA исключила их из женского футбола»