Матч молодежки «МЮ» не доиграли из-за травмы головы Коне в конце 1-го тайма, 19-летнего хавбека унесли с поля на носилках. Клуб сообщил, что Секу находится в сознании

Матч молодежной команды «МЮ» был остановлен из-за травмы головы у Секу Коне.

19-летний полузащитник получил травму во время столкновения в конце 1-го тайма матча «Манчестер Юнайтед» U21 против «Тэмуорта» в Кубке национальной лиги Англии. После свистка на перерыв Коне остался лежать на газоне – ему оказывали медицинскую помощь около 15 минут, после чего унесли с поля на носилках.

После травмы Коне игра была сначала приостановлена, а затем прекращена окончательно. Сообщалось, что команды изначально ожидали прибытия на стадион машины скорой помощи.

Впоследствии «Манчестер Юнайтед» выпустил заявление о состоянии футболиста.

«Мы можем подтвердить, что Секу находится в сознании, его состояние стабильно и он консультируется с медицинским штабом «МЮ». В качестве меры предосторожности он был доставлен в больницу для дальнейшего обследования», – говорится в заявлении клуба.