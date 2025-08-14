  • Спортс
  • Нкунку – одна из главных целей в шорт-листе «Баварии». Клуб считает, что игрок «Челси» может закрыть несколько позиций, но сделка зависит от цены
Нкунку – одна из главных целей в шорт-листе «Баварии». Клуб считает, что игрок «Челси» может закрыть несколько позиций, но сделка зависит от цены

«Бавария» высоко оценивает Кристофера Нкунку.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы рассматривают подписание полузащитника «Челси». Утверждалось, что оно будет зависеть от возможного трансфера Ника Вольтемаде из «Штутгарта».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Нкунку – один из главных футболистов в шорт-листе «Баварии». Он считается идеальным игроком для закрытия нескольких позиций.

На данный момент сделка будет зависеть от запрашиваемой цены.

Несколько клубов интересуются французом этим летом, и ситуация остается неопределенной.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
