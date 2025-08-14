Нкунку – одна из главных целей в шорт-листе «Баварии». Клуб считает, что игрок «Челси» может закрыть несколько позиций, но сделка зависит от цены

«Бавария» высоко оценивает Кристофера Нкунку.

Ранее сообщалось , что мюнхенцы рассматривают подписание полузащитника «Челси ». Утверждалось, что оно будет зависеть от возможного трансфера Ника Вольтемаде из «Штутгарта ».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , Нкунку – один из главных футболистов в шорт-листе «Баварии». Он считается идеальным игроком для закрытия нескольких позиций.

На данный момент сделка будет зависеть от запрашиваемой цены.

Несколько клубов интересуются французом этим летом, и ситуация остается неопределенной.