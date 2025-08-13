«Астон Вилла» может отдать Бэйли в аренду «Роме» с обязательным выкупом

«Астон Вилла» может отдать Леона Бэйли в аренду «Роме».

Клубы обсуждают аренду вингера с обязательством выкупа, сообщает The Athletic. Предложение еще не сделано.

Также был поднят вопрос о возможности тренировок игрока отдельно от основной команды, пока продолжаются переговоры.

Отмечается, что турецкие клубы, включая «Бешикташ », а также клубы Саудовской Аравии также заинтересованы в Бэйли , но «Рома » становится наиболее вероятным претендентом.

Действующий контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Леон принял участие в 24 матчах АПЛ , выйдя в стартовом составе лишь в 14.