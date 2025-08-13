«Астон Вилла» может отдать Бэйли в аренду «Роме» с обязательным выкупом
«Астон Вилла» может отдать Леона Бэйли в аренду «Роме».
Клубы обсуждают аренду вингера с обязательством выкупа, сообщает The Athletic. Предложение еще не сделано.
Также был поднят вопрос о возможности тренировок игрока отдельно от основной команды, пока продолжаются переговоры.
Отмечается, что турецкие клубы, включая «Бешикташ», а также клубы Саудовской Аравии также заинтересованы в Бэйли, но «Рома» становится наиболее вероятным претендентом.
Действующий контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 2027 года.
В прошлом сезоне Леон принял участие в 24 матчах АПЛ, выйдя в стартовом составе лишь в 14.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
