Невеш дисквалифицирован на матч Суперкубка Европы и на 1-й тур Лиги 1 из-за удаления в финале КЧМ. Хавбек «ПСЖ» дернул Кукурелью за волосы

Жоау Невеш дисквалифицирован на два матча.

Полузащитник «ПСЖ » получил красную карточку в финале клубного ЧМ против «Челси » (0:3) за то, что дернул Марка Кукурелью за волосы.

Как сообщает RMC Sport, португалец получил двухматчевую дисквалификацию. Таким образом, Невеш не сможет сыграть в матче за Суперкубок Европы против «Тоттенхэма » 13 августа, а также в первом туре чемпионата Франции против «Нанта» 17 августа.