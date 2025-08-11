Зампред Госдумы Жуков о потолке зарплат в РПЛ: «Есть разумные предпосылки, он применяется во многих странах. Это еще больше обострит борьбу в чемпионате»

Александр Жуков считает разумной идею о введении потолка зарплат в Мир РПЛ.

«Потолок зарплат в большом количестве стран применяется. В этом есть разумные предпосылки, потому что действительно выравниваются шансы команд.

Это еще больше обострит борьбу в нашем чемпионате, хотя она и сейчас достаточно острая. И пока в турнирной таблице лидируют команды, у которых меньшее количество иностранцев в составе», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков.

