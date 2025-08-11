Зампред Госдумы Жуков о потолке зарплат в РПЛ: «Есть разумные предпосылки, он применяется во многих странах. Это еще больше обострит борьбу в чемпионате»
Александр Жуков считает разумной идею о введении потолка зарплат в Мир РПЛ.
«Потолок зарплат в большом количестве стран применяется. В этом есть разумные предпосылки, потому что действительно выравниваются шансы команд.
Это еще больше обострит борьбу в нашем чемпионате, хотя она и сейчас достаточно острая. И пока в турнирной таблице лидируют команды, у которых меньшее количество иностранцев в составе», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков.
В РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026-го в рамках реформ Минспорта (Иван Карпов)
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. С какого перепугу? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31253 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости