Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
Стало известно, как изменится судейство в России с появлением единого оператора.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал создание единого оператора спортивного судейства для всех игровых видов спорта.
«Дегтярев обещает продолжить реформировать российский футбол. Впереди установление потолка зарплат и создание единого оператора судейства (все основные игровые виды спорта будут заказывать услуги у этого органа). Бюджет оператора сформируют клубы и лиги.
Судейские бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала. Вопросы квалификации судей будут унифицированы, вся система оцифрована, чтобы стать прозрачной для всех», – написал инсайдер Иван Карпов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
