Данджума перешел в «Валенсию» из «Вильярреала». Контракт вингера – до 2028-го
Арно Данджума перешел в «Валенсию».
«Вильярреал» объявил о достижении соглашения по трансферу 28-летнего вингера.
Контракт футболиста с «Валенсией» рассчитан до лета 2028 года.
Нидерландец присоединился к клубу из Вильярреаля в 2021 году. За это время он побывал в аренде в «Тоттенхэме», «Эвертоне» и «Жироне».
С полной статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31237 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Вильярреала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости