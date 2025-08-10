Данджума перешел в «Валенсию» из «Вильярреала». Контракт вингера – до 2028-го

Арно Данджума перешел в «Валенсию».

«Вильярреал » объявил о достижении соглашения по трансферу 28-летнего вингера.

Контракт футболиста с «Валенсией» рассчитан до лета 2028 года.

Нидерландец присоединился к клубу из Вильярреаля в 2021 году. За это время он побывал в аренде в «Тоттенхэме», «Эвертоне» и «Жироне».

С полной статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .