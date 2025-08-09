«Милан» готов арендовать Хейлунда за 5-6 млн евро с опцией выкупа за 28-30 млн. «МЮ» хочет 40+ млн и обязательный выкуп

«Милан» хочет подписать Расмуса Хейлунда.

Итальянский клуб готов арендовать форварда «Манчестер Юнайтед » за 5-6 млн евро с опцией выкупа за 28-30 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«МЮ» же хочет в сумме получить более 40 млн евро – и чтобы выкуп был обязательным.

В прошлом сезоне Хейлунд провел 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.