Круговой недоволен ничьей с «Зенитом»: «У ЦСКА была возможность победить. Все мечтают отнять у них очки в Санкт-Петербурге»
Данил Круговой заявил, что в ЦСКА недовольны ничьей с «Зенитом».
Встреча команд на «Газпром Арене» в 3-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. «Зенит» сравнял счет с пенальти, назначенного за фол Кругового на Густаво Мантуане.
– Всегда приятно выигрывать у «Зенита» в Санкт-Петербурге, поэтому все мечтают отнять здесь очки у питерцев.
– То есть нельзя сказать, что ЦСКА доволен ничьей с «Зенитом»?
– Конечно, мы хотели победить, и возможность такая у нас была, – сказал защитник ЦСКА.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?12942 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости