Круговой недоволен ничьей с «Зенитом»: «У ЦСКА была возможность победить. Все мечтают отнять у них очки в Санкт-Петербурге»

Данил Круговой заявил, что в ЦСКА недовольны ничьей с «Зенитом».

Встреча команд на «Газпром Арене » в 3-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. «Зенит » сравнял счет с пенальти, назначенного за фол Кругового на Густаво Мантуане.

– Всегда приятно выигрывать у «Зенита» в Санкт-Петербурге, поэтому все мечтают отнять здесь очки у питерцев.

– То есть нельзя сказать, что ЦСКА доволен ничьей с «Зенитом»?

– Конечно, мы хотели победить, и возможность такая у нас была, – сказал защитник ЦСКА .