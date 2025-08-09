Далот про обновленную базу «МЮ»: «Роналду был бы рад, если бы увидел это. У нас должны быть лучшие условия – теперь никаких оправданий»
Диогу Далот считает, что Криштиану Роналду понравилась бы обновленная база «МЮ».
Манкунианцы ранее сообщили о завершении реконструкции базы клуба в Каррингтоне стоимостью 50 миллионов фунтов.
«Думаю, мы наконец-то вышли на уровень, которого заслуживает клуб. Теперь нам предстоит соответствовать этому стандарту на поле.
Если мы говорим о таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», то у нас должны быть лучшие условия в мире. Больше всего мне нравится то, что теперь не будет никаких оправданий.
Уверен, что Криштиану Роналду был бы рад, если бы увидел это. Но думаю, что послание было понятным – клуб заслуживает большего. Нужно отдать должное сэру Джиму Рэтклиффу и его команде», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.
«МЮ» обновил тренировочную базу. Роналду жаловался на нее Моргану
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
