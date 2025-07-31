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  • «СКА Хабаровск» переснял рекламу Adidas про двух мальчиков, набиравших звезд для игры во дворе. В оригинале были Зидан, Кака, Бекхэм, в новой версии – Гаглоев, Поддубский, Кандалинцев
Видео
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«СКА Хабаровск» переснял рекламу Adidas про двух мальчиков, набиравших звезд для игры во дворе. В оригинале были Зидан, Кака, Бекхэм, в новой версии – Гаглоев, Поддубский, Кандалинцев

«СКА Хабаровск» показал свою версию известной рекламы от Adidas.

Выступающая в Первой лиге команда опубликовала ролик, представляющий собой ремейк видео Jose +10, в котором снимались Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Кака, Фрэнк Лэмпард и другие известные футболисты.

Как и в оригинале, ролик начинается с того, что два товарища решают сыграть в футбол во дворе и начинают по очереди набирать составы: «Гурциев!» – «Гаглоев!» – «Имамов!» – «Носков!» – «Емельянов!» – «Гурбан!» – «Янов!» – «Поддубский!»

Первый мальчик, услышав фамилию 53-летнего главного тренера СКА, удивленно переспрашивает и начинает смеяться – как и его прототип в рекламе Adidas, не поверивший в приглашение Франца Беккенбауэра. Тем не менее Поддубский выбегает на поле, после чего первый ребенок называет Алексея Кандалинцева – 49-летнего генерального директора хабаровского клуба, много лет выступавшего за команду.

Полузащитника Александра Гаглоева отправляют играть в воротах – как и Джермейна Дефо в оригинальном видео. Когда Поддубский подкидывает монетку и сам ее подбирает, выбравший его мальчик обращается к нему: «Вообще-то я капитан!» Схожая сцена была с участием Джибриля Сиссе у Adidas.

Наконец, дети определяют тактику на матч и начинают игру под выкрик «Поскакали!» 

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «СКА Хабаровск»
logoСКА Хабаровск
Данила Янов
Алексей Поддубский
logoadidas
logoКака
logoГлеб Гурбан
logoДжибриль Сиссе
logoФрэнк Лэмпард
logoРоман Емельянов
logoЗинедин Зидан
logoДжермейн Дефо
logoАлександр Гаглоев
видео
logoФранц Беккенбауэр
logoЕгор Носков
logoДэвид Бекхэм
Батраз Гурциев
Ислам Имамов
logoПервая лига
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