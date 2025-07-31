«СКА Хабаровск» переснял рекламу Adidas про двух мальчиков, набиравших звезд для игры во дворе. В оригинале были Зидан, Кака, Бекхэм, в новой версии – Гаглоев, Поддубский, Кандалинцев

«СКА Хабаровск» показал свою версию известной рекламы от Adidas.

Выступающая в Первой лиге команда опубликовала ролик, представляющий собой ремейк видео Jose +10 , в котором снимались Зинедин Зидан , Дэвид Бекхэм , Кака , Фрэнк Лэмпард и другие известные футболисты.

Как и в оригинале, ролик начинается с того, что два товарища решают сыграть в футбол во дворе и начинают по очереди набирать составы: «Гурциев!» – «Гаглоев!» – «Имамов!» – «Носков!» – «Емельянов!» – «Гурбан!» – «Янов!» – «Поддубский!»

Первый мальчик, услышав фамилию 53-летнего главного тренера СКА, удивленно переспрашивает и начинает смеяться – как и его прототип в рекламе Adidas, не поверивший в приглашение Франца Беккенбауэра. Тем не менее Поддубский выбегает на поле, после чего первый ребенок называет Алексея Кандалинцева – 49-летнего генерального директора хабаровского клуба, много лет выступавшего за команду.

Полузащитника Александра Гаглоева отправляют играть в воротах – как и Джермейна Дефо в оригинальном видео. Когда Поддубский подкидывает монетку и сам ее подбирает, выбравший его мальчик обращается к нему: «Вообще-то я капитан!» Схожая сцена была с участием Джибриля Сиссе у Adidas.

Наконец, дети определяют тактику на матч и начинают игру под выкрик «Поскакали!»