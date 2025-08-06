Гаджиев про ужесточение лимита: «Зенит» будет чаще выигрывать с отрывом в 15 очков. Качество матчей в РПЛ упадет. Преимущество будут иметь богатые клубы, они соберут все сливки»

Гаджи Гаджиев убежден, что ужесточать лимит на легионеров не стоит.

«Негативно отношусь к ужесточению лимита на легионеров. Это не вовремя.

Нужно знать историю, чтобы понять, какие решения помогали развитию российского футбола, а какие – нет. Необходимо было обсудить вопрос об ужесточении лимита.

Во время изоляции российского футбола вводить ограничения нецелесообразно. Раз иностранцы хотят к нам приезжать, мы должны помогать им в этом.

Андрей Аршавин правильно сказал, что после ужесточения лимита на легионеров цены на российских футболистов резко вырастут, а зарплаты не будут соответствовать уровню игры. Качество матчей в РПЛ упадет. Преимущество будут иметь богатые клубы, так как они соберут все сливки.

Ресурсов мало, поэтому «Зенит» будет чаще выигрывать чемпионат с отрывом в 15 очков. Сейчас в РПЛ борьба. Понятно, что лидеры должны взять свое, но чемпионат стал интереснее, привлекает больше зрителей.

Пока не надо ужесточать лимит. Пусть этот вариант будет на перспективу», – сказал президент «Динамо » Махачкала.