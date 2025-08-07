Трансфер Коко в «Спартак» сорвался. Москвичи предлагали 16 млн евро за защитника, «Торино» хотел 20 млн (Орацио Аккомандо)
Сауль Коко не перейдет в «Спартак».
По информации журналиста SportMediaset Орацио Аккомандо, трансфер 26-летнего защитника в московский клуб сорвался.
«Торино» требовал 20 миллионов евро за игрока, а красно-белые предлагали 16 млн и не собираются платить больше.
В прошлом сезоне Серии А Коко провел 32 матча, забил 2 гола и заработал 10 желтых карточек. Его статистику можно найти здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13359 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: аккаунт Орацио Аккомандо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости