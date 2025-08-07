«Крылья Советов» против «Балтики». Самарцам нужна ваша поддержка на стадионе!
В четвертом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» встретятся с «Балтикой». Матч пройдет в субботу, 9 августа, в 14:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Самарцы, по итогам трех туров, расположились на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков. Балтийцы, тоже набрав 7 очков, находятся на третьем месте, уступая по дополнительным показателям. Поддержите «Крылья» в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
