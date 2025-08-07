Вратарь «Барсы» Пенья может перейти в «Комо». Фабрегас одобряет трансфер Иньяки (Альфредо Педулла)

Иньяки Пенья может перейти из «Барселоны» в «Комо».

Ранее сообщалось , что вратарь может покинуть каталонский клуб этим летом после трансфера Жоана Гарсии и продления контракта с Войчехом Шченсным.

На игрока претендуют две команды, одна из Испании, другая из Турции. Теперь же в борьбу за трансфер при полной поддержке Сеска Фабрегаса включился «Комо », сообщает журналист Альфредо Педулла.

Отмечается, что испанский тренер может сыграть решающую роль в заключении сделки с Пеньей, и теперь итальянцы уверенно претендуют на вратаря. Дальнейшие шаги ожидаются в ближайшее время.

В прошлом сезоне Иньяки провел 23 матча за «Барсу» во всех турнирах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .