Моуринью о поражении от «Фейеноорда»: «Фенербахче» доминировал. Добро пожаловать в ад в Кадыкей»

Жозе Моуринью заявил, что «Фенербахче» доминировал в матче с «Фейеноордом».

Турецкая команда уступила 1:2 в первой игре квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортс’’ эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE. Комментировали Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.

«Очень доволен игрой своих футболистов. Особенно во втором тайме этот великолепный стадион погрузился в тишину. У соперника, который является хорошей командой, были трудности. Мы доминировали в матче.

Я известен своей критикой судей после поражений, но в этот раз арбитр (Гленн Нюберг – Спортс’‘) был великолепен. Он работал на мировом уровне.

Я уже [по ходу карьеры] выигрывал ответные матчи у «Фейеноорда ». Верю, что мы сможем это сделать. Добро пожаловать в Кадыкей, в ад», – сказал главный тренер «Фенербахче » Жозе Моуринью .

Кадыкей – район Стамбула, в котором расположен домашний стадион «Фенербахче».

