«МЮ» и Шешко согласовали контракт до 2030 года (Фабрицио Романо)

«Манчестер Юнайтед» договорился с Беньямином Шешко.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «МЮ» согласовал условия личного контракта с форвардом «РБ Лейпциг ». Соглашение будет рассчитано до июня 2030 года. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед » улучшил предложение по Шешко и готов заплатить 80 млн евро без учета бонусов. Ранее манкунианцы предлагали 75+10 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Статистику словенского футболиста можно найти здесь .