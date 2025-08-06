«МЮ» и Шешко согласовали контракт до 2030 года (Фабрицио Романо)
«Манчестер Юнайтед» договорился с Беньямином Шешко.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «МЮ» согласовал условия личного контракта с форвардом «РБ Лейпциг». Соглашение будет рассчитано до июня 2030 года. Переговоры между клубами продолжаются.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по Шешко и готов заплатить 80 млн евро без учета бонусов. Ранее манкунианцы предлагали 75+10 млн евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Статистику словенского футболиста можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
