Президент Серии А о сокращении зарплат при вылете в Серию B: «Важнейший шаг для итальянского футбола. Наша цель – создать прочную, справедливую и устойчивую систему»

Глава Серии A высказался о договоре о сокращении зарплат при вылете в Серию B.

Ранее Ассоциация футболистов Италии (AIC) и Серия А заключили 5-летнее соглашение, по которому зарплаты игроков будут автоматически снижены на 25% при вылете из Серии А в Серию B.

«Это соглашение – важнейший шаг для всей системы нашего футбола. Оно имеет историческое значение как по своему содержанию, так и по способу, которым было достигнуто: конструктивный диалог, развивавшийся со временем в духе ответственности и общего видения.

Этот результат подтверждает, что институциональный диалог и сотрудничество между Лигой и AIC – ключевые инструменты для того, чтобы с умом и дальновидностью справляться с вызовами современного футбола.

Наша цель – внести вклад в более прочную, справедливую и устойчивую систему, где интересы клубов и игроков находят общее решение ради защиты и развития всего движения», – сказал президент Серии A Эцио Симонелли.