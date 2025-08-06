В Италии зарплаты игроков будут снижены на 25% при вылете в Серию Б. Клуб и футболист могут договориться об ином

В Италии зарплаты игроков будут автоматически снижены на 25% при вылете в Серию Б.

Соответствующий пункт включен в новое 5-летнее коллективное соглашение между Ассоциацией футболистов Италии (AIC) и лигой Серии А.

Нововведение коснется контрактов, подписанных начиная с 2 сентября текущего года. При этом если клуб и игрок договорятся об ином, то снижения зарплаты (базового оклада) не последует.