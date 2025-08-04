Агент Ракова о «Локомотиве»: «Нет смысла возвращаться к тренеру, который в него не верит. Нет опции, что Вадима могут забрать обратно»

Агент Вадима Ракова не уверен, что футболист вернется в «Локомотив».

Нападающий «Крыльев Советов» забил 4 гола и сделал 1 передачу в 3 матчах сезона Мир РПЛ. Футболист находится в клубе на правах аренды.

– Сказать, что я ждал, что Вадик с первой игры раскроется и начнет показывать яркий и результативный футбол, было бы неправдой.

Но Ракову нужно было доверие тренера, а образование и талант у него на очень высоком уровне.

Поэтому сказать, что я удивлен, – тоже нельзя. Сейчас вижу того Вадика, которого я ожидал видеть.

– Реально ли его возвращение в «Локомотив» зимой с такой игрой?

– У нас нет опции, что «Локомотив» может забрать его обратно. Но дело тут в другом: главный тренер «Локомотива» предпочитает других игроков на его позицию.

Поэтому нет смысла возвращаться к тренеру, который в него не верит, когда у него все складывается в нынешней команде.

– Раков 100% проведет весь сезон в «Крыльях Советов»?

– В процентах не скажу, но какой смысл что-то менять, если и у него лично, и у команды вместе с ним сезон складывается отлично? Дай Бог, чтобы это продолжалось, – сказал Владимир Кузьмичев, агент Вадима Ракова .