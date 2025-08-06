«Аль-Хилаль» согласовал трансфер Нуньеса с «Ливерпулем». Осталось договориться с форвардом (Фабрицио Романо)

«Аль-Хилаль» устно согласовал с «Ливерпулем» трансфер Дарвина Нуньеса.

Теперь саудовскому клубу осталось договориться с 26-летним форвардом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Аль-Хилаль » ведет переговоры с игроком сборной Уругвая о личном контракте. В Нуньесе заинтересован лично тренер Симоне Индзаги.

Нуньес забил 5 голов за «Ливерпуль» на предсезонке – столько же, сколько за весь сезон АПЛ