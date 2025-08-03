Индзаги хочет видеть Нуньеса в «Аль-Хилале». «Ливерпуль» разрешил форварду вести переговоры

«Ливерпуль» разрешил Дарвину Нуньесу вести переговоры с «Аль-Хилалем».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги считает форварда приоритетной целью на трансферном рынке.

«Ливерпуль» разрешил Нуньесу вести переговоры с клубом из Саудовской Аравии, а также общаться с Индзаги напрямую. На данный момент «Аль-Хилаль» не отправлял официального предложения.