  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нуньес – главный кандидат «Милана» на позицию форварда. Итальянцы не смогли подписать Рамуша из «ПСЖ»
47

Нуньес – главный кандидат «Милана» на позицию форварда. Итальянцы не смогли подписать Рамуша из «ПСЖ»

«Милан» хочет подписать Дарвина Нуньеса.

По информации Джанлуки Ди Марцио, нападающий «Ливерпуля» является основным кандидатом «россонери» для усиления атаки. Переговоры о трансфере считаются сложными, но итальянцы уже контактировали с игроком. 

Интерес к уругвайцу также проявляет «Аль-Хилаль». Саудовцы еще не делали официальных предложений. 

Саша Тавольери пишет, что «Милан» также пытался заключить сделку по Гонсалу Рамушу из «ПСЖ», но запрошенная парижанами сумма оказалась слишком высокой. 

В прошлом сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoМилан
logoДарвин Нуньес
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
возможные трансферы
logoГонсалу Рамуш
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoДжанлука Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Непомнящий об ужесточении лимита: «Есть смысл, когда мы в изоляции. Зачем нужны иностранцы, особенно средней руки, если не играем в еврокубках?»
349 минут назад
Слот о Виртце: «Кроссы и забросы Трента были крайне важны. Фло тоже обладает этими качествами, только на другой позиции. Он дает креатив»
2сегодня, 02:46
Аршавин о Черчесове в «Ахмате»: «Хотел более статусную команду, но за такую сумму пойти можно»
4сегодня, 02:29
«Реал» перевел Гонсало в первую команду и подпишет с форвардом новый контракт
7сегодня, 01:59
Гендиректор «Ахмата»: «И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую игру. Трансферы? Найдем точки соприкосновения»
9сегодня, 01:28
«Отстраните Израиль, геноцид – это не игра». На Мальте активисты провели акцию в поддержку Газы перед матчем «Спартанс» с «Маккаби» и призвали освободить Палестину от оккупации
48вчера, 22:03
«Фортуна» отказалась от подписания израильского форварда «Гранады» Вейсмана, лайкавшего посты с призывами к уничтожению Газы, из-за протеста фанатов
20вчера, 21:58
30-летний сын Черчесова войдет в штаб отца в «Ахмате» – это будет его первый тренерский опыт (Иван Карпов)
65вчера, 21:43
Игроков «Барселоны» поразило решение тер Стегена не подписывать заключение о травме
75вчера, 21:33
«МЮ» закупил GPS-трекеры, отслеживающие действия игроков и нагрузку. Штаб Аморима сможет в реальном времени смотреть за тем, насколько усердно футболисты работают и не грозят ли им травмы
18вчера, 21:23
Ко всем новостям
Последние новости
Аленичев о смерти Жорже Кошты: «Величайший человек! Очень большая утрата для «Порту» и всей Португалии»
11 минут назад
Вега назвал Месси лучшим футболистом всех времен: «Он кумир для каждого аргентинца. То, чего он добился со сборной – очень важное достижение»
28 минут назад
Сычев опроверг уход с поста президента «Иртыша»: «Мои аккаунты взломали, только восстановил. Никуда не ухожу»
сегодня, 02:15
Ассоциация футбола Аргентины допустила проведение матча с Россией: «Такой вариант может быть рассмотрен, но нет определенности с датами»
сегодня, 01:42
Булыкин о матче с Иорданией: «Одна из лучших команд на континенте. На ее фоне можно увидеть достоинства и недостатки России»
сегодня, 01:13
«Челси», «Атлетико» и «Тоттенхэм» интересовались Касадо. Хавбек не хочет уходить из «Барсы»
3вчера, 21:32
Моуринью не сдержал слез, говоря о смерти Жорже Кошты: «Он сказал бы мне делать свою работу, не думать о нем. Я так и поступлю, а потом поплачу»
5вчера, 20:59Фото
Гонсало получит в «Реале» 9-й номер, освобожденный Мбаппе. Последним среди испанцев под ним играл Сольдадо в сезоне-2007/08 (Альберто Перейро)
2вчера, 20:58
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Неман» против «Клаксвика», в четверг «Арис» Кокорина примет АЕК, «Астана» сыграет на выезде с «Лозанной»
2вчера, 18:45Live
«Ювентус» на случай ухода Келли интересуется Кивером из «Арсенала», Бералдо из «ПСЖ» или Кульеракисом из «Вольфсбурга». «Канониры» хотят 25-30 млн за Якуба
6вчера, 20:19