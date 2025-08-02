Нуньес – главный кандидат «Милана» на позицию форварда. Итальянцы не смогли подписать Рамуша из «ПСЖ»
«Милан» хочет подписать Дарвина Нуньеса.
По информации Джанлуки Ди Марцио, нападающий «Ливерпуля» является основным кандидатом «россонери» для усиления атаки. Переговоры о трансфере считаются сложными, но итальянцы уже контактировали с игроком.
Интерес к уругвайцу также проявляет «Аль-Хилаль». Саудовцы еще не делали официальных предложений.
Саша Тавольери пишет, что «Милан» также пытался заключить сделку по Гонсалу Рамушу из «ПСЖ», но запрошенная парижанами сумма оказалась слишком высокой.
В прошлом сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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