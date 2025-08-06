Шатов о том, что ВАР не везде в Первой лиге: «Спортивный принцип изначально нарушен. Правила меняются каждый раз: здесь рука, здесь — не рука…»

Олег Шатов посетовал на то, что ВАР работает не на всех стадионах Первой лиги.

— Судьи в ФНЛ намного слабее, чем в Премьер-лиге?

— Не скажу, что [уровень] катастрофически ниже. И в РПЛ ошибаются очень часто. Но хотелось бы верить, что это просто такая квалификация арбитров, а не предвзятость. Поэтому пусть судьи тоже прибавляют, учатся — как и футболисты, тренеры. Может быть, кого-то тоже можно отправить на повышение квалификации.

На самом деле, с системой ВАР [появились] разные трактовки, но арбитры не могут прийти к единому знаменателю. Поэтому каждый раз правила меняются: здесь рука, здесь — не рука... Честно, иногда самому тяжело разобраться.

— На стадионе «Урала» в прошлом сезоне вообще не было ВАР.

— Да, только у «Родины », «Черноморца» и «Сочи » была эта система.

— Это нормально?

— Спортивный принцип изначально нарушен. Либо [ВАР] есть у всех, либо ни у кого не должно быть. Тогда все в равных условиях, – сказал бывший тренер «Урала».