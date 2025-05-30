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«ВАР – зло Первой лиги, он не чертит никаких линий. Зачем делать велосипед с одним колесом, если у него их два?» Тренер «КАМАЗа» Ахметзянов о работе технологии

Ильдар Ахметзянов раскритиковал работу ВАР в матчах Первой лиги.

«КАМАЗ», который возглавляет специалист, финишировал 11-м в Мелбет Первой лиге-2024/25, набрав 38 очков. В заключительном туре клуб из Набережных Челнов сыграл вничью с «Торпедо» (1:1).

Главный тренер «КАМАЗа» остался недоволен работой технологии видеопросмотров на матчах лиги в прошедшем сезоне.

«Считаю, ВАР должен присутствовать у всех или ни у кого. Не может быть так, чтобы ВАР был у трех или четырех команд и работал в одну сторону.

Мы рады успехам «Черноморца», который выступил хорошо и высоко поднялся в турнирной таблице, но, если отмотать время назад, сколько очков они получили по ВАР? Больше всех.

Мы ощутили присутствие ВАР в нашем очном матче, когда зовут к монитору и там не видно, что мяч попадает в руку нашему игроку. А арбитр, отходя от монитора, говорит, наверное, 100 процентов в пенальти.

Но мы должны четко понимать, что такое ВАР. Это инструмент, который помогает арбитрам. Он четко и бесцеремонно показывает, что есть фол, есть рука, есть пенальти, или есть касание, или это в штрафной площади.

Но если камера расположена за спиной и по повтору не видно эпизода, это чем может помочь? Это означает, что решения нет. Значит, нет эпизода, чтобы принять его в положительную сторону. Или поменять свое решение.

Так что ВАР – зло Первой лиги. Он не чертит никаких линий! Как определить на ВАР, есть вне игры или нет? В первой части матча с «Родиной» мы увидели абсурдную ситуацию: арбитр должен на глаз определить вне игры, без линий офсайда. Зачем делать велосипед с одним колесом, если у велосипеда два колеса?» – заявил Ахметзянов.

Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: «БИЗНЕС Online»
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