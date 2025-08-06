Та об образцах для подражания: «Нельсон Мандела – великий человек, он оказал огромное влияние. В спорте – Леброн и Роналдиньо, олицетворявший абсолютную любовь к футболу»
– Были ли у тебя какие-нибудь образцы для подражания – возможно, даже вне спорта?
– Для меня Нельсон Мандела по-прежнему остается одним из великих людей, он оказал огромное влияние, от него я черпал вдохновение.
Что касается спорта, я могу назвать, например, баскетболиста Леброна Джеймса. Или Роналдиньо – он был одним из моих кумиров, когда я в детстве играл в футбол на улице. И хотя он не играл на моей позиции, он олицетворял для меня абсолютную любовь к футболу. Он просто наслаждался игрой.
Возможно, в плане карьерного пути он делал что-то не так, как я. Но эта особая страсть [к игре] – вот что он олицетворял для меня. И я перенял это у него, – сказал защитник «Баварии».
