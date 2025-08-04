«Байер» и Шик продлили контракт до 2030 года

«Байер» и Патрик Шик продлили контракт.

Нападающий сборной Чехии подписал с клубом новое соглашение на срок до 2030 года. Предыдущий контракт Шика с «Байером » действовал до 2027-го.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Шик забил 21 гол в 31 матче, став вторым бомбардиром чемпионата. Подробную статистику 29-летнего форварда можно найти здесь .

Фото: bayer04.de