Мостовой о комментаторах: «Не слушаю – иногда волосы встают дыбом от их работы. За пять минут по пять раз переобуваются»

Александр Мостовой критически оценил работу футбольных комментаторов.

«Что касается работы комментаторов в матче «Зенит » – ЦСКА , я редко их слушаю в последнее время – только фоном.

В тишине неинтересно смотреть футбол, но я их не слушаю, потому что иногда волосы встают дыбом от их работы. За пять минут по пять раз переобуваются», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .

«Зенит» и ЦСКА сыграли 1:1 в матче третьего тура Мир РПЛ. Встречу комментировали Михаил Крестинин и Павел Богданов.