Мостовой о комментаторах: «Не слушаю – иногда волосы встают дыбом от их работы. За пять минут по пять раз переобуваются»
Александр Мостовой критически оценил работу футбольных комментаторов.
«Что касается работы комментаторов в матче «Зенит» – ЦСКА, я редко их слушаю в последнее время – только фоном.
В тишине неинтересно смотреть футбол, но я их не слушаю, потому что иногда волосы встают дыбом от их работы. За пять минут по пять раз переобуваются», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
«Зенит» и ЦСКА сыграли 1:1 в матче третьего тура Мир РПЛ. Встречу комментировали Михаил Крестинин и Павел Богданов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
