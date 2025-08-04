Александр Мостовой про 11-метровый «Зенита»: «Это не пенальти. Круговой случайно попадает ногой – они оба бежали. Что еще делать? Он же не специально»

Александр Мостовой не согласился с назначенным пенальти в пользу «Зенита».

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура Мир РПЛ.

«ЦСКА не расстроился ничьей с «Зенитом » – команда в конце матча могла как выиграть, так и проиграть. Был удар Соболева в штангу и удар Гонду, а у армейцев – дальний удар в перекладину.

Поэтому армейцы должны быть довольны этой ничьей. Думаю, этим результатом больше расстроился «Зенит» – все-таки второй матч без победы.

По мне, эпизод с Круговым и Мантуаном – это не пенальти. Я вчера несколько раз его пересматривал. Это борьба: бегут игроки и Круговой случайно попадает ногой. Они оба бежали, что ему еще делать? Он же не специально бьет его по ногам.

Похожий момент был, когда в матче с «Зенитом» в ворота «Рубина » назначили пенальти, где мяч попал в руку Грицаенко, который бежал спиной к мячу. Какой это пенальти?

Он же не знает, что мяч ему попадет в руку. Есть игровые и футбольные моменты, где есть борьба, но это не пенальти», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

