«Атлетико» нарастил продажи своей продукции на 30% после возвращения старой эмблемы. В июле клуб побил рекорд продаж в официальных магазинах

Продажи продукции «Атлетико» выросли на 30% после возвращения старой эмблемы.

В прошлом сезоне мадридский клуб вернулся к прежнему дизайну с медведем, земляничным деревом и красно-белыми полосами. Это случилось на фоне массового недовольства сменой эмблемы в 2017 году, из-за чего впоследствии по этому вопросу был проведен референдум.

После появления новой эмблемы продажи клубной продукции как в физических, так и в онлайн-магазинах снизились. Чтобы восстановить связь с болельщиками, отдел маркетинга выпустил винтажную продукцию и лимитированные серии с классическим гербом. Этот шаг имел огромный успех и вызвал повышение продаж.

По данным клуба, окончательный возврат к классическому дизайну привел к росту продаж более чем на 30% за последние два года. В июле «Атлетико» побил рекорды продаж в официальных магазинах. Футболки обрели беспрецедентную популярность, во многом обусловленную «классическим стилем» новой формы, который давно пользуется спросом у болельщиков.

Последняя финансовая отчетность клуба за сезон-2023/24 отражает розничные продажи в размере 11,8 млн евро. В предыдущем году, когда стиль футболок Nike сильно критиковался, продажи едва достигли 10 млн евро.

Хотя официальные данные за последний финансовый год еще не опубликованы, внутренние источники говорят о «заметном и экспоненциальном росте», в значительной степени обусловленном возвращением классической эмблемы.

