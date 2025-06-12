«Атлетико» показал красно-белую домашнюю форму на сезон-2025/26

«Атлетико» представил домашнюю форму на следующий сезон.

Комплект в традиционных для клуба цветах был разработан компанией Nike .

«Футболка выполнена по самому классическому паттерну в нашей истории: пять вертикальных красных полос чередуются с четырьмя белыми, а белый воротник выполнен в винтажном стиле, что придает ему особую изюминку. Эмблема также имеет желтую обводку, которая делает ее заметнее на общем фоне.

Этот комплект дополнен шортами и гетрами насыщенного синего цвета, что создает современный и сбалансированный контраст, соединяющий традиции и современность», – говорится в сообщении клуба.

Фото: https://www.atleticodemadrid.com/