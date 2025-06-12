«Атлетико» показал красно-белую домашнюю форму на сезон-2025/26
«Атлетико» представил домашнюю форму на следующий сезон.
Комплект в традиционных для клуба цветах был разработан компанией Nike.
«Футболка выполнена по самому классическому паттерну в нашей истории: пять вертикальных красных полос чередуются с четырьмя белыми, а белый воротник выполнен в винтажном стиле, что придает ему особую изюминку. Эмблема также имеет желтую обводку, которая делает ее заметнее на общем фоне.
Этот комплект дополнен шортами и гетрами насыщенного синего цвета, что создает современный и сбалансированный контраст, соединяющий традиции и современность», – говорится в сообщении клуба.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24051 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
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