Ван Дейк о том, как в «Ливерпуле» переживают гибель Жоты: «Стараемся быть рядом с семьей Диогу и друг с другом. Важно чтить его наследие как можно дольше, ведь он этого заслуживает»

Вирджил ван Дейк заявил, что игроки «Ливерпуля» намерены чтить наследие Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии , погибли в ДТП в Испании 3 июля.

Ван Дейк рассказал, как в «Ливерпуле » переживают потерю Жоты, в колонке для предматчевой программы двух товарищеских игр с «Атлетиком », которые пройдут сегодня на «Энфилде».

«Конечно, это было очень трудное время. В первую очередь для семьи Диогу и Андре, для Руте (вдова Жоты – Спортс’‘) и детей. Они всегда должны быть на первом месте в этой ситуации. Мы никогда не должны забывать об этом, и мы не можем даже представить себе их боль.

Честно говоря, это все еще кажется сюрреалистичным, но мы, как команда, справляемся наилучшим образом, и все мы стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы пережить эти тяжелые времена.

Было странно после случившегося пытаться продолжать работать, заниматься футболом. Конечно, мы никогда не забудем Диогу, но мы лишь должны стараться чтить его память. Это то, что мы стараемся делать каждый день. Клуб оказывает нам большую поддержку, и это было очень важно для всех нас. Все вы, наверное, видели памятные жесты и уже существующие планы. Я говорил со многими людьми в клубе и думаю, что до сих пор мы справляемся наилучшим образом.

Я всегда возвращаюсь к тому, что мы должны заботиться о семье Диогу, о его родителях, и это главное. Вы думаете о многом, трудно все это осознать. Вы не можете себе представить ту боль, те чувства, которые они испытывают. Поэтому мы стараемся быть рядом как можно чаще, так же, как и друг с другом.

Именно поэтому очень важно, чтобы мы чтили и продолжали его наследие не только сейчас и в ближайшие пару месяцев, но и как можно дольше, потому что он этого заслуживает», – написал капитан «Ливерпуля».