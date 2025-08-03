«Гондомар» будет играть в форме с силуэтами Жоты и его брата в новом сезоне. Сзади на футболках написаны имена погибших футболистов со знаком бесконечности
«Гондомар» посвятил новую форму погибшим Диогу Жоте и его брату.
Форвард «Ливерпуля», а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.
Оба футболиста начинали карьеру в молодежной команде «Гондомара».
Клуб из родного города братьев представил форму на предстоящий сезон. На всех комплектах спереди изображены крупные силуэты Диогу и Андре, а сзади написаны их имена, сопровождаемые знаком бесконечности.
Фото: instagram.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм «Гондомара»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости