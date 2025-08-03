«Гондомар» будет играть в форме с силуэтами Жоты и его брата в новом сезоне. Сзади на футболках написаны имена погибших футболистов со знаком бесконечности

«Гондомар» посвятил новую форму погибшим Диогу Жоте и его брату.

Форвард «Ливерпуля », а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

Оба футболиста начинали карьеру в молодежной команде «Гондомара».

Клуб из родного города братьев представил форму на предстоящий сезон. На всех комплектах спереди изображены крупные силуэты Диогу и Андре, а сзади написаны их имена, сопровождаемые знаком бесконечности.

Фото: instagram.com