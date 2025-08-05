Товарищеские матчи. «Барселона» с дублем Гави разгромила «Тэгу» – 5:0, «Ливерпуль» дважды обыграл «Атлетик» – 4:1 и 3:2

«Барселона» в гостях разгромила южнокорейский «Тэгу» (5:0) в товарищеском матче.
«Ливерпуль» дома дважды обыграл «Атлетик» – 4:1 и 3:2.
Товарищеские матчи
Кастель-ди-Сангро, Италия
«Наполи» Италия – «Казертана» Италия – 1:1 (1:1)
Гол «Наполи»: 1:1 – Политано (43).
Jae-Won Hwang Hyeon-Jun Kim
Чжон Чхи Ин Jae-Sang Jeong
Тэгу
О Сын Хун, Чжан Сон Вон, Ким Чжин Хек, У Чжу Сон, Jae-Won Hwang, Jung-Hyeon Kim, Чжон Чхи Ин, Чжон Хен Чхоль, Жеовани, Сезинья, Ламас
Запасные: Jong-Mu Han, Hyeon-Jun Kim, Rim Lee, Марсело, Jae-Sang Jeong, Ким Чжу Гон, Эдгар Силва, Басила, Tae-Young Kwon, Tae-Hee Han, Чжон У Чжэ, Чжо Чжин У, Yeon-Won Sim, Ли Юн Ре
Барселона:
Гарсия, Бальде, Мартин, Араухо, Кунде, Гави, де Йонг, Рафинья, Дро Фернандес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Педри, Рэшфорд, Фернандес, Бардагжи, Ферран Торрес, Пенья, Ольмо, Шченсны, Торрентс, Эрик Гарсия, Кубарси, Кочен, Кристенсен, Фернандес, Форт, Касадо
Джонс Michael Mark Paul Laffey
Мак Аллистер Wellity Lucky Omoruyi
Ливерпуль
Вудмен, Цимикас, Робертсон, Ньони, Стивенсон, Мак Аллистер, Джонс, Эллиот, Нгумоа, Нуньес, Доук
Запасные: Печи, Michael Mark Paul Laffey, Дэннс, Wellity Lucky Omoruyi, Кумас, Пайлинг, Коне-Доэрти
Атлетик:
Падилья, де Луис, Унаи Гомес, Лекуэ, Горосабель, Весга, Беренгер, Рего Мора, Прадос, Серрано, Гурусета
Запасные: Исета, И. Уильямс, Сантос Линарес, Унаи Симон, Аресо, Наварро, Руис де Галаррета, Сансет, Арес, Бойро, Берчиче, Саннади, Хаурегисар, Н. Уильямс, Вивиан, Каналес, Дуньябейтия, Луи-Жан, Венседор
Руис де Галаррета Венседор
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, Конате, Фримпонг, Эндо, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Will Wright, Налло, Josh Davidson, Печи, Моррисон, Кьеза
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Берчиче, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Сансет, Н. Уильямс, И. Уильямс, Саннади
Запасные: Дуньябейтия, Венседор, Арес, Наварро, Исета, Сантос Линарес, Луи-Жан, Каналес
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.