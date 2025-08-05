  • Спортс
  • Товарищеские матчи. «Барселона» с дублем Гави разгромила «Тэгу» – 5:0, «Ливерпуль» дважды обыграл «Атлетик» – 4:1 и 3:2
244

Товарищеские матчи. «Барселона» с дублем Гави разгромила «Тэгу» – 5:0, «Ливерпуль» дважды обыграл «Атлетик» – 4:1 и 3:2

«Барселона» в гостях разгромила южнокорейский «Тэгу» (5:0) в товарищеском матче.

«Ливерпуль» дома дважды обыграл «Атлетик» – 4:1 и 3:2.

Товарищеские матчи

Кастель-ди-Сангро, Италия

«Наполи» Италия – «Казертана» Италия – 1:1 (1:1)

Гол «Наполи»: 1:1 – Политано (43).

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
4 августа 11:00, Блю Арк
Тэгу
Завершен
0 - 5
Барселона
Матч окончен
88’
Кубарси   Форт
Сезинья   Эдгар Силва
75’
Jae-Won Hwang   Hyeon-Jun Kim
75’
75’
Шченсны   Кочен
Ким Чжин Хек   Марсело
74’
У Чжу Сон   Чжо Чжин У
74’
65’
  Рэшфорд
Ламас   Ким Чжу Гон
62’
Чжон Чхи Ин   Jae-Sang Jeong
62’
Чжон Хен Чхоль   Ли Юн Ре
62’
54’
  Фернандес
46’
Кунде   Кристенсен
Чжан Сон Вон   Чжон У Чжэ
46’
О Сын Хун   Tae-Hee Han
46’
46’
Бальде   Торрентс
46’
Рафинья   Фернандес
Жеовани   Tae-Young Kwon
46’
46’
Гарсия   Шченсны
46’
Араухо   Кубарси
46’
Мартин   Эрик Гарсия
46’
Дро Фернандес   Ольмо
46’
Левандовски   Рэшфорд
46’
де Йонг   Педри
46’
Гави   Касадо
Jung-Hyeon Kim   Басила
46’
46’
Ямаль   Бардагжи
2тайм
Перерыв
45’
+2’
  Гави
27’
  Левандовски
21’
  Гави
Тэгу
О Сын Хун, Чжан Сон Вон, Ким Чжин Хек, У Чжу Сон, Jae-Won Hwang, Jung-Hyeon Kim, Чжон Чхи Ин, Чжон Хен Чхоль, Жеовани, Сезинья, Ламас
Запасные: Jong-Mu Han, Hyeon-Jun Kim, Rim Lee, Марсело, Jae-Sang Jeong, Ким Чжу Гон, Эдгар Силва, Басила, Tae-Young Kwon, Tae-Hee Han, Чжон У Чжэ, Чжо Чжин У, Yeon-Won Sim, Ли Юн Ре
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Мартин, Араухо, Кунде, Гави, де Йонг, Рафинья, Дро Фернандес, Ямаль, Левандовски
Запасные: Педри, Рэшфорд, Фернандес, Бардагжи, Ферран Торрес, Пенья, Ольмо, Шченсны, Торрентс, Эрик Гарсия, Кубарси, Кочен, Кристенсен, Фернандес, Форт, Касадо
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
4 августа 16:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
4 - 1
Атлетик
Матч окончен
85’
Гурусета   Исета
85’
Беренгер   Каналес
Джонс   Michael Mark Paul Laffey
84’
Нуньес   Кумас
80’
76’
  Гурусета
73’
Рего Мора   Венседор
73’
Серрано   Арес
73’
Горосабель   Луи-Жан
Ньони   Пайлинг
67’
Нгумоа   Коне-Доэрти
67’
  Эллиот
58’
Доук   Дэннс
56’
Мак Аллистер   Wellity Lucky Omoruyi
56’
Вудмен   Печи
46’
2тайм
Перерыв
  Падилья
42’
18’
Рего Мора
13’
Прадос   Наварро
  Нуньес
5’
  Нгумоа
2’
Ливерпуль
Вудмен, Цимикас, Робертсон, Ньони, Стивенсон, Мак Аллистер, Джонс, Эллиот, Нгумоа, Нуньес, Доук
Запасные: Печи, Michael Mark Paul Laffey, Дэннс, Wellity Lucky Omoruyi, Кумас, Пайлинг, Коне-Доэрти
1тайм
Атлетик:
Падилья, де Луис, Унаи Гомес, Лекуэ, Горосабель, Весга, Беренгер, Рего Мора, Прадос, Серрано, Гурусета
Запасные: Исета, И. Уильямс, Сантос Линарес, Унаи Симон, Аресо, Наварро, Руис де Галаррета, Сансет, Арес, Бойро, Берчиче, Саннади, Хаурегисар, Н. Уильямс, Вивиан, Каналес, Дуньябейтия, Луи-Жан, Венседор
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
4 августа 19:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
3 - 2
Атлетик
Матч окончен
82’
И. Уильямс   Арес
Салах
81’
78’
Руис де Галаррета   Венседор
78’
Н. Уильямс   Исета
78’
Саннади   Луи-Жан
75’
Берчиче   Дуньябейтия
Виртц   Will Wright
74’
Фримпонг   Налло
72’
  Гакпо
70’
64’
  Гакпо
Экитике   Кьеза
57’
  Гакпо
55’
53’
Руис де Галаррета
2тайм
Перерыв
43’
Сансет   Каналес
29’
  Сансет
  Салах
14’
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, Конате, Фримпонг, Эндо, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Виртц, Салах, Экитике
Запасные: Will Wright, Налло, Josh Davidson, Печи, Моррисон, Кьеза
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Бойро, Берчиче, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Сансет, Н. Уильямс, И. Уильямс, Саннади
Запасные: Дуньябейтия, Венседор, Арес, Наварро, Исета, Сантос Линарес, Луи-Жан, Каналес
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
товарищеские матчи (клубы)
