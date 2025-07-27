  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вендел не сыграет за «Зенит» во 2-м матче подряд. Хавбек не попал в заявку на игру с «Рубином»
26

Вендел не сыграет за «Зенит» во 2-м матче подряд. Хавбек не попал в заявку на игру с «Рубином»

Вендел вновь не включен в заявку «Зенита» на матч Мир РПЛ.

Полузащитник не сыграет против «Рубина» во 2-м туре чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени, Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее «Зенит» не включил Вендела в заявку на матч 1-го тура против «Ростова» (2:1). Бразилец прилетел в Россию только 16 июля и не участвовал в сборах команды. В общей сложности за время выступлений в составе «Зенита» Вендел пропустил 65 дней подготовки.

Статистику 27-летнего полузащитника можно изучить здесь.

Кого в АПЛ уволят первым?26359 голосов
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoЗенит
logoРубин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
1013 минут назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
215 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
1026 минут назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
1929 минут назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
4839 минут назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99648 минут назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
11сегодня, 18:15
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
33сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
43сегодня, 17:53
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
27сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
9сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
16 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
749 минут назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото