Вендел не сыграет за «Зенит» во 2-м матче подряд. Хавбек не попал в заявку на игру с «Рубином»
Вендел вновь не включен в заявку «Зенита» на матч Мир РПЛ.
Полузащитник не сыграет против «Рубина» во 2-м туре чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени, Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее «Зенит» не включил Вендела в заявку на матч 1-го тура против «Ростова» (2:1). Бразилец прилетел в Россию только 16 июля и не участвовал в сборах команды. В общей сложности за время выступлений в составе «Зенита» Вендел пропустил 65 дней подготовки.
Статистику 27-летнего полузащитника можно изучить здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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