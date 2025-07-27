Вендел не сыграет за «Зенит» во 2-м матче подряд. Хавбек не попал в заявку на игру с «Рубином»

Вендел вновь не включен в заявку «Зенита» на матч Мир РПЛ.

Полузащитник не сыграет против «Рубина» во 2-м туре чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Казани и начнется в 20:00 по московскому времени, Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию .

Ранее «Зенит» не включил Вендела в заявку на матч 1-го тура против «Ростова» (2:1). Бразилец прилетел в Россию только 16 июля и не участвовал в сборах команды. В общей сложности за время выступлений в составе «Зенита» Вендел пропустил 65 дней подготовки.

Статистику 27-летнего полузащитника можно изучить здесь .