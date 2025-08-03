Барези перенес операцию по удалению легочного узла. Экс-защитник «Милана» пройдет терапию

Франко Барези перенес операцию по удалению узла в легком.

У экс-защитника «Милана», а ныне почетного вице-президента клуба, обнаружили легочный узел, который был успешно удален при помощи малоинвазивного хирургического вмешательства. После операции Барези пройдет терапию в соответствии с рекомендацией онколога.

«Дорогие болельщики, хочу сообщить вам, что мне потребуется некоторое время, чтобы вернуться в форму. Спасибо «Милану» и всем вам за вашу поддержку», – приводит слова Барези пресс-служба «Милана ».