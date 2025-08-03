Дмитриев о матче с «Акроном»: «Спартак» должен был победить, чтобы реабилитироваться за прошлую игру. Агрессивно начали 2-й тайм, но в конце допустили ошибку»
Игорь Дмитриев признан лучшим игроком матча «Спартака» и «Акрона».
Команды сыграли вничью (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ. Полузащитник красно-белых вышел на замену после перерыва и отметился результативной передачей.
«Должны были победить, чтобы реабилитироваться за прошлый матч, но не получилось.
Во втором тайме начали играть агрессивно, нам нужна была победа.
Получилось так, что забили в компенсированное время, но допустили ошибку и пропустили», – сказал Дмитриев после матча.
В прошлом туре «Спартак» уступил «Балтике» (0:3). Сейчас красно-белые с 4 очками занимают 10‑е место в турнирной таблице чемпионата России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости