«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро

«Манчестер Юнайтед» готов купить Беньямина Шешко.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что манкунианцы уведомили «Лейпциг » о готовности направить официальное предложение в том случае, если форвард согласится на переход.

«Ньюкасл» тоже готов как сделать клубу Бундеслиги предложение, так и удовлетворить финансовые требования Шешко .

Сообщалось , что за своего лучшего бомбардира «Лейпциг» хочет получить 75 млн евро и бонусы.