«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
«Манчестер Юнайтед» готов купить Беньямина Шешко.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что манкунианцы уведомили «Лейпциг» о готовности направить официальное предложение в том случае, если форвард согласится на переход.
«Ньюкасл» тоже готов как сделать клубу Бундеслиги предложение, так и удовлетворить финансовые требования Шешко.
Сообщалось, что за своего лучшего бомбардира «Лейпциг» хочет получить 75 млн евро и бонусы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости