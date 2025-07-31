Винисиус о вдохновивших его спортсменах: «Роналду всегда стремится быть лучшим, величие Леброна не ограничивается спортом. Роналдо, Роналдиньо и Неймар много значат для Бразилии»
Винисиус Жуниор назвал спортсменов, которые его вдохновили.
«Криштиану Роналду вдохновил меня своей невероятной работой и преданностью делу. Он никогда не перестает стремиться быть лучшим. Леброн Джеймс [вдохновил меня] тем же, но еще и тем, что он сделал для своего сообщества, показав, что величие не ограничивается [спортивными] выступлениями.
И, конечно, бразильские легенды, такие как Роналдо, Роналдиньо и Неймар, которые многое значат для бразильского народа и бразильского футбола. Они показали миру талант и радость, которые мы приносим в игру», – сказал вингер «Реала» и сборной Бразилии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GQ España
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