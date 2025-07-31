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Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)

Дональд Трамп может помешать гражданам Бразилии посетить ЧМ-2026.

По данным аналитика CNN Brasil по международным вопросам Лоуривала Сант’Анны, президент США рассматривает возможность запрета виз для бразильцев на фоне дипломатической напряженности в отношениях между странами.

Утверждается, что намеки на это уже начали появляться на текущей неделе во время визита бразильских сенаторов в Вашингтон. Политики получили визы с гораздо более жесткими ограничениями срока пребывания в США, чем обычно.

Бразильская футбольная конфедерация осведомлена о возможном запрете, но будет ждать развития событий, прежде чем действовать. Возможна встреча с руководством Бразилии с целью обсудить ситуацию.

Чемпионат мира пройдет летом 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CNN Brasil
logoДональд Трамп
logoЧМ-2026
Политика
болельщики
Федерация футбола Бразилии
logoСборная Бразилии по футболу
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