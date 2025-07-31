Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»

Фабио Челестини вспомнил матч против Лионеля Месси.

«Я был на поле, когда он забил гол в стиле Марадоны – тогда «Барселона » выиграла у «Хетафе » 5:2 в полуфинале Кубка Короля.

Он напротив меня начинает дриблинг, и я думаю: «Сейчас его точно остановит следующий защитник». В общем, я так думал до момента, пока нам не забили.

Лео делал какие-то вещи не с этой планеты, есть моменты, которые не поддаются объяснению, и он тоже должен быть в рейтинге топ-игроков.

Когда мы встретились с Месси , он был совсем молодым, и уже тогда против него было невозможно играть», – заявил экс-полузащитник сборной Швейцарии, а ныне главный тренер ЦСКА.