Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
Фабио Челестини вспомнил матч против Лионеля Месси.
«Я был на поле, когда он забил гол в стиле Марадоны – тогда «Барселона» выиграла у «Хетафе» 5:2 в полуфинале Кубка Короля.
Он напротив меня начинает дриблинг, и я думаю: «Сейчас его точно остановит следующий защитник». В общем, я так думал до момента, пока нам не забили.
Лео делал какие-то вещи не с этой планеты, есть моменты, которые не поддаются объяснению, и он тоже должен быть в рейтинге топ-игроков.
Когда мы встретились с Месси, он был совсем молодым, и уже тогда против него было невозможно играть», – заявил экс-полузащитник сборной Швейцарии, а ныне главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Нобеля Арустамяна
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