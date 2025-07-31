Челестини о том, что он «приехал в Россию ради денег»: «Российский футбол – часть европейского, здесь большие футбольные традиции. Я недалеко от Европы, где есть ЛЧ»

Фабио Челестини ответил тем, кто считает, что он приехал в Россию ради денег.

– Как вы относитесь к мнению, что успешные тренеры переезжают в Россию только за деньгами?

– Я человек, который не выносит осуждения, и считаю, что каждый человек волен думать и действовать так, как считает нужным. Я никогда никого не осуждаю и прошу, чтобы меня не осуждали, не отравляли мне жизнь и не мешали мне делать то, что я делаю. Я пришел в клуб, который занял третье место и выиграл Кубок России в прошлом сезоне.

Российский футбол – часть европейского, здесь большие футбольные традиции. Я недалеко от Европы, от европейского футбола, где есть Лига чемпионов. Сейчас мы не можем там играть, но через год или чуть позже мы сможем участвовать в еврокубках, – сказал главный тренер ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.