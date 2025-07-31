Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»

Дмитрий Хомуха считает, что будущее Сергея Семака не зависит от игры с ЦСКА.

– Болельщики «Зенита» сильно критикуют Сергея Семака. Для него жизненно необходима победа в этом матче?

– У него шесть чемпионских титулов.

Я не думаю, что руководство будет по одной игре делать далекоидущие выводы, – отметил экс-полузащитник «Зенита».