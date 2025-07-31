Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
Дмитрий Хомуха считает, что будущее Сергея Семака не зависит от игры с ЦСКА.
– Болельщики «Зенита» сильно критикуют Сергея Семака. Для него жизненно необходима победа в этом матче?
– У него шесть чемпионских титулов.
Я не думаю, что руководство будет по одной игре делать далекоидущие выводы, – отметил экс-полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости