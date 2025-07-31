Валенсия отговорил человека, собиравшегося совершить суицид на мосту в Эквадоре: «Сказал ободряющие слова. Слава Богу, приехала его семья, и он передумал. Давайте заботиться о себе»

Антонио Валенсия помог предотвратить самоубийство молодого человека в Эквадоре.

Экс-игрок сборной Эквадора , «Манчестер Юнайтед » и других клубов выложил в соцсети видео инцидента, произошедшего на мосту, и рассказал о случившемся.

«Со мной произошел не очень приятный случай. Молодой человек хотел покончить с собой на этом мосту.

Я вышел из машины и подошел к нему. Я не спас его, но попытался поговорить с ним. Слава богу, он узнал меня, и я попытался сказать ему несколько ободряющих слов. Было очень тяжело.

Слава Богу, приехала его семья, и он передумал покончить с собой.

Давайте, пожалуйста, позаботимся о себе, своем разуме, своих сердцах. Психическое здоровье очень важно. Давайте беречь все это, пожалуйста.

Жизнь очень хрупка», – написал Валенсия .