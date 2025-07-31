Гильермо Абаскаль: «Спартак» остается клубом высочайшего класса в российском футболе, хоть и «Зенит» добился гораздо большего»

Гильермо Абаскаль назвал «Спартак» клубом высочайшего класса.

Испанский специалист ответил на вопрос о самой популярной команде в России.

«Мир до сих пор помнит «Спартак», и да, «Зенит » в последние годы добился гораздо большего как на внутреннем, так и на международном уровне, с чем нельзя поспорить.

Но московский «Спартак» остается клубом высочайшего класса в российском футболе», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль .

На данный момент Абаскаль возглавляет мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

У Абаскаля 3 поражения в 4 матчах в «Атлетико Сан-Луис». Экс-тренер «Спартака» уступил 0:4 «Портленду» Фила Невилла в Кубке лиг