Гильермо Абаскаль: «Спартак» остается клубом высочайшего класса в российском футболе, хоть и «Зенит» добился гораздо большего»
Гильермо Абаскаль назвал «Спартак» клубом высочайшего класса.
Испанский специалист ответил на вопрос о самой популярной команде в России.
«Мир до сих пор помнит «Спартак», и да, «Зенит» в последние годы добился гораздо большего как на внутреннем, так и на международном уровне, с чем нельзя поспорить.
Но московский «Спартак» остается клубом высочайшего класса в российском футболе», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
На данный момент Абаскаль возглавляет мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
У Абаскаля 3 поражения в 4 матчах в «Атлетико Сан-Луис». Экс-тренер «Спартака» уступил 0:4 «Портленду» Фила Невилла в Кубке лиг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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