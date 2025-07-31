У Абаскаля 3 поражения в 4 матчах в «Атлетико Сан-Луис». Экс-тренер «Спартака» уступил 0:4 «Портленду» Фила Невилла в Кубке лиг

Гильермо Абаскаль проиграл третий матч подряд во главе мексиканской команды.

«Атлетико Сан-Луис» под руководством испанского специалиста крупно проиграл «Портленд Тимберс » (0:4) тренера Фила Невилла в первом матче группового этапа Кубка лиг.

Гильермо Абаскаль провел четвертую игру во главе клуба из Мексики и уступил в трех из них. Сейчас команда идет на серии из трех поражений подряд.

Ранее команда бывшего тренера «Спартака » сыграла три матча в чемпионате Мексики: победа над «Леоном» (1:0) и поражения от «Монтеррея» (0:1) и «Гвадалахары» (3:4).

«Атлетико Сан-Луис » продолжит выступление в Кубке лиг матчем против «Реал Солт Лейк», который в своем первом матче обыграл мексиканскую «Америку» (3:2, по пенальти).