Юран планирует назначить россиянина капитаном «Серик Беледиеспор»: «Гоцук выходил с капитанской повязкой – в Турции нормально, когда иностранцы капитаны»
Капитаном «Серик Беледиеспор» может стать российский футболист.
Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Юран.
– Планируете ли вы сделать капитаном российского футболиста? Или оставите турецкого игрока?
– Есть в планах, что капитаном будет россиянин.
Уже в контрольных матчах Кирилл Гоцук выходил с капитанской повязкой, ведь команда поменялась сильно со Второй лиги.
Я смотрю, что здесь нормально, когда иностранцы капитаны. Играли на сборах, наблюдал, что ничего такого в этом нет.
Понятно, что вице-капитаном будет турецкий футболист, а также вице-капитаном португалец, – сказал главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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